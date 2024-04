Pourquoi autant d’immeubles s’effondrent

Vous vous souvenez peut-être de ces images : l’effondrement d’un immeuble à Toulouse, en plein centre-ville, il y a un mois. Les habitants avaient été évacués trois jours avant, parce qu’ils avaient entendu des éboulements. Comme Dominique Boussuge, ils ne sont qu’une quinzaine dans le pays, experts en pathologie des bâtiments. Elle reconnaît tous les symptômes d’un vieillissement ou d’une fragilité, comme c’est le cas depuis l’effondrement dans un certain nombre d’immeubles du centre-ville. Des murs porteurs abattus dans des immeubles construits il y a plusieurs siècles, en briques ou en pierres, et soumis tout ce temps durant aux pluies qui s’infiltrent. Souvenez-vous, à Marseille, en 2018, rue d’Aubagne ; à Bordeaux, en 2021 ; puis à Lille, un an plus tard. Alors la mairie de Toulouse a pris une mesure que Dominique voudrait obligatoire dans l'Hexagone : un diagnostic de structure pour vérifier l’état des murs avant de modifier l’intérieur d’un immeuble. Mesure impérative si l’on en croit le verdict d’un contrôle mené depuis dix ans dans plus de 6 000 logements. À noter que le béton a une durée de vie limitée : entre 70 et 100 ans. Donc tous les immeubles construits d’après-guerre arrivent en fin de vie aujourd’hui, selon cette experte. TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Charles-Messance