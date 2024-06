Pourquoi autant d'orages de grêles ?

Un déluge de grêle en Maine-et-Loire mercredi, en Normandie, mais aussi à Fraisans (Jura) où les grêlons ont complètement recouvert la rue la transformant en parterre de glace. Ces orages de grêles sont-ils plus nombreux ? C'est l'impression que l'on a, en ce moment, toutes les conditions sont réunies. D'abord, l'anticyclone des Açores censé protéger des perturbations et des orages n'est pas là. Mais ce n'est pas tout, le soleil de juin, même derrière les nuages joue aussi un rôle. La rencontre entre un courant chaud ascendant et un air très froid en altitude forme un cumulonimbus. À l'intérieur, l'humidité remonte et au contact de l'air froid, se transforme en petits glaçons. Ces grêlons vont grossir en montant et redescendre dans le nuage, quand ils sont trop lourds, ils retombent parfois très violemment. Ces orages de grêles sont-ils plus violents ? Les grêlons peuvent parfois tout casser sur leur passage et causer de gros dégâts. Et encore une fois, l'anticyclone des Açores n'y est pas pour rien. TF1 | Reportage N. Robertson, M. Kouho