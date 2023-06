Pourquoi autant d'orages violents et localisés ?

Les feuilles des arbres sont déchiquetées et les fruits pour partir déjà au sol. Lundi, en fin de journée, les cerisiers, mais aussi les pêchers et les vignes voisines sont frappées par une pluie de grêle ultra localisée dans l'Ardèche. Comme cet orage filmé hier dans le département, depuis une semaine, pas un jour sans un épisode météo violent et imprévu. Le lundi 22 mai, une retraitée de l'Allier voit l'eau monter dans son salon. Le lendemain, dans le Gard, un déluge de grêle s'abat sur la route, suscitant une grosse frayeur pour une autre personne. Le mercredi 24 mai, une bergère de l'Hérault filme un instant de panique. Le lendemain, à Toulon, deux habitants sont évacués de leur maison, touchée par la foudre. Hier encore, dans ce même département, il y a eu de nouveaux orages très violents. Ce mardi après-midi, Météo France prévoit des orages sur une large moitié Sud du pays, notamment sur les reliefs des Alpes du Massif central et des Pyrénées. TF1 | Reportage E. Lefebvre, O. Couchard, M. Nadal