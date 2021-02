Pourquoi bénit-on des pains briochés à la Saint-Blaise ?

En Moselle, un boulanger a passé la nuit à préparer les brioches de la Saint-Blaise. Près de 2 000 sont prêtes à être vendues. C'est une tradition vieille de 400 ans. "Ça fait plus de 60 ans, et je viens tout le temps", lance un client. Ces brioches sont savoureuses mais aussi miraculeuses d'après la légende. Après l'achat, la deuxième étape consiste à les faire bénir à l'église. Cette année avec la pandémie, pas question d'en acheter qu'une seule. La famille, les voisins, les amis... plusieurs personnes ne peuvent pas sortir par peur du Covid. "Le plus important c'est le partage. C'est un petit pain qui est rempli de bénédiction", explique le père Yannick Raulet. "On le mange pas normalement, on le transmet aux gens qu'on aime", ajoute-t-il. Pour qu'elle vous protège, il faut conserver la brioche toute l'année dans une armoire. En acheter plusieurs, c'est aussi une astuce de gourmand. On en garde qu'une seule et le reste, on les mange. Avec les restrictions sanitaires, la célébration a été déplacée dans la grande cathédrale de Metz. Cette tradition n'a jamais autant résonné dans les esprits.