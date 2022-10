Pourquoi boit-on moins de vin rouge ?

Êtes-vous plutôt blanc, rouge ou rosé ? Les goûts et les couleurs se discutent au marché ou autour d'une bonne bouteille. Josiane Catherine, une caviste, privilégie les vins du Gers. Et forcément avec une petite préférence pour le blanc. "Ce n'est pas une mode, c'est une nouvelle habitude de consommation. Les vins blancs secs nous amènent vers la gourmandise, vers des petits plateaux de mises en bouches travaillées", rapporte-t-elle. Les vins rosés et blancs ont en effet la côte depuis quelques années. C'est le résultat d'une étude récente qui nous apprend que le vin rouge, lui, est en perte de vitesse. Sa consommation est en baisse de 6%. L'apéritif, aujourd'hui, est souvent arrosé d'un vin blanc. Plus globalement, c'est la consommation de vin de toutes les couleurs qui est en baisse dans l'Hexagone. Les ventes de champagne, elles, seraient montées à leurs meilleurs niveaux. C'est l'effet sans doute d'une envie de renouer avec une ambiance festive, conviviale, avec modération tout de même ! TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet