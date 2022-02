Pourquoi ce désamour des Français pour les maths ?

Les chiffres et les calculs sont souvent un casse-tête, une source d'angoisse. Pour tester vos connaissances, nous sommes descendus dans les rues de Toulouse (Haute-Garonne) avec un contrôle surprise pour voir si les Français aiment les mathématiques. Sans succès pour les additions. Nous avons alors essayé avec les multiplications... non plus. Si certains apprécient, les mathématiques n'ont pas toujours laissé de bons souvenirs à l'école. Les Toulousains nous l'avouent, ils auraient bien besoin de révision. Au quotidien, beaucoup préfèrent utiliser leur calculette. Une passante nous avoue qu'avec tous les supports qui nous aident au quotidien, pour elle, les maths sont un peu en retrait. Pourtant, la discipline est très utile dans la vie de tous les jours. Pour calculer les promotions, mais aussi pour bricoler et cuisiner. Et pour travailler son calcul mental au quotidien, rien de mieux que de se rendre au marché. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet