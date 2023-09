Pourquoi ce passage à niveau reste si dangereux ?

C'est l'accès principal au centre-ville et une source d'inquiétude pour les habitants. C'est également l'un des passages à niveau les plus dangereux de l'Hexagone, car très fréquenté. Des milliers de voitures par jour, 130 trains, mais aussi des vélos, des trottinettes et des barrières pas toujours suffisantes. Un point névralgique traversé par les piétons, eux aussi pas très rassurés. Ces dernières années, plusieurs accidents mortels s'y sont passés, mais sa sécurisation prend du temps. Trop de temps, selon un élu. Il nous explique : "Ça fait plus de 25 ans que ce passage à niveau est inscrit sur la liste des passages à niveau préoccupants en raison de sa dangerosité, et plus de quinze ans que des études se succèdent". Beaucoup d'efforts, mais pour le moment, pas le moindre chantier en vue. Un programme très long, encadré par l’État. Solution retenue à Castelnau-le-Lez, creuser un tunnel sous la voie ferrée. C'est un investissement colossal, livraison prévue en 2031. TF1 | Reportage M. Rio, E. Alonso