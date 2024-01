Pourquoi ce réflexe de tout prendre en photo ?

Faut-il vivre l'événement ou l'immortaliser ? Ne soyez pas surpris si le sujet tombe au prochain bac de philosophie parce que le passage à la nouvelle année sur les Champs-Élysées a rappelé que, parfois, comme le disait Johnny : "On oubliait de vivre". Les effacez-vous les photos en doublon ? Et surtout, vous en avez combien dans votre smartphone ? Seulement le stockage, en ligne notamment, ça pollue. Et ce n'est pas tout. "Le nombre de photos qu'on prend n'est pas le principal problème dans l'empreinte environnementale du numérique, mais c'est non négligeable. Le problème principal, c'est la fabrication des équipements et le fait qu'on en a trop", explique Marie Meilhat, consultante numérique responsable. On accumule, mais on n'apprend pas de nos erreurs. Ce mardi matin, par exemple, quelques milliers de privilégiés ont pu voir le tennisman Raphaël Nadal retrouver les cours après un an d'absence. Enfin, ne pas le voir, le filmer. Alors, une bonne photo vaut-elle mieux qu'un bon souvenir ? TF1 | Reportage S. Millanvoye, N. Pellerin