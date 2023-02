Pourquoi ce village veut entrer à l'UNESCO

Si l'on regarde très près les bâtisses, on s'aperçoit que le granite est resté intact depuis le XIXe siècle. Le village d'ouvriers construit autour des toiles de Mayenne pourrait être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. "Ce serait une bonne idée parce que le paysage est magnifique, l'architecture aussi" ; "Je voudrais que Fontaine-Daniel garde son âme actuelle", lancent des habitants. À Fontaine-Daniel (Mayenne), on vit en communauté depuis toujours. Des moines d'abord, puis des centaines d'ouvriers travaillent pour la filature du village. Toute cette histoire, Raphaël et Daniel, membres de l'association "Amis de Fontaine-Daniel", entendent bien la faire connaître. "Les maisons, toutes dans le même style, mais elles sont toutes différentes", décrit le premier. L'objectif des passionnés : que les maisons restent telles quelles. Et si le village est classé, il devrait obtenir des subventions. La personne qui les a convaincu de se lancer dans ce projet un peu fou, c'est Ursula Benjamin, elle aussi dans l'association. En revenant de voyage, elle évoque un village en Écosse, lui-même classé au patrimoine mondiale de l'UNESCO. TF1 | Reportage P. Dumortier, X. Baumel