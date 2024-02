Pourquoi certains feux verts sont-ils si courts ?

Ce feu rouge à l'entrée de Lille (Nord) semble durer une éternité. Il est si long que des bouchons se forment devant lui à l'heure de pointe. Chronomètre en main, nous avons donc fait le test. Une minute et cinq secondes, soit quatre fois la durée du feu vert, qui ne dure que quinze secondes. Comment expliquer cet écart aussi important ? Dans la métropole, les feux sont pilotés par ces armoires automatisées. Elles sont programmées par un centre de supervision. Ici, des caméras évaluent en temps réel la fluidité du trafic sur tous les carrefours de la métropole. "L'intérêt est justement d'adapter le temps de chacun des feux, la durée du vert, la durée du rouge, pour que ça corresponde à la charge de circulation de l'ensemble des modes de déplacement (...)", explique le responsable du poste central de gestion du trafic. Un travail d'équilibriste pour réguler la circulation. Grâce à une bonne synchronisation, quelques secondes perdues sur un feu rouge pourraient donc être regagnées plus loin, et réduire le temps global d'un itinéraire. TF1 | Reportage M. Debut, B. Agirbas