Pourquoi ces communes doivent changer de nom

Pendant plus de 20 ans, ce village n’a plus su quel était son nom. Un casse-tête pour Madame le maire, car il y a de nombreux homonymes (on compte une cinquantaine de Saint-Paul dans le pays). Même si chaque commune possède son propre code postal, cela n’empêche pas les erreurs. C’est en l’an 2000 que Saint-Paul-sur-Yenne (Savoie) devient subitement Saint-Paul tout court pour une raison alors inconnue. Une conseillère municipale a été chargée de percer le mystère. Il a d’abord fallu s’assurer du vrai nom du village. L’enquête de Martine Pezin va montrer que la commune a été débaptisée suite à une erreur administrative. Ce 1er janvier, Saint-Paul-sur-Yenne retrouve donc son nom entier, un soulagement pour les 750 habitants. Une identité retrouvée, mais aussi une simplification dans la vie de tous les jours, notamment pour la factrice, sans oublier les problèmes de localisation. À noter que ce changement de nom ne coûtera rien à la commune. Les panneaux à l’entrée du village n’avaient jamais été changés. TF1 | Reportage C. Buisine, L. Cammas, S. Fargeot