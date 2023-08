Pourquoi ces vieux métiers réapparaissent

Une fourgonnette jaune s'arrête juste devant chez vous. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le facteur. Ce sont des boissons que Guillaume vient apporter à domicile. Autrement dit, il est celui que l'on appelait au siècle dernier "le laitier". Il livre les commandes que ses clients ont passées sur Internet et récupère leurs bouteilles vides. Le fourgon est désormais électrique, les bouteilles en verre ont remplacé les jars, mais le principe reste le même. Une société de boissons consignées emploie 90 livreurs dans 18 villes de l'Hexagone. Elle vend aux particuliers des bouteilles de producteurs locaux, mais aussi de grandes marques nationales, un peu plus chères que celles en plastiques du commerce. Une fois vides, les contenants sont renvoyés aux producteurs. Comme le laitier, ressuscité grâce au retour de la consigne, d'autres professions pourraient bien refaire surface avec les changements de nos modes de consommation. Les merceries, symboles du fait main et du rafistolage, retrouvent une place dans nos rues commerçantes. TF1 | Reportage L. Kebdani, J.Y. Chamblay