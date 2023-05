Pourquoi cette frontière américaine est prise d'assaut

C’est dans une valise qu’est transporté un bébé. Ses parents sont bien décidés à rejoindre les États-Unis. Le fleuve de Rio Grande fait office de frontière. Mais parvenir à le traverser ne suffit pas. Sur l’autre rive, barbelés et militaires protègent l’El Dorado américain. Ils sont des milliers à tenter leur chance le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. La plupart le savent, à 23h59 de ce jeudi soir, le titre 42 sera levé. Il était appliqué depuis le début de la pandémie, et permettait aux États-Unis de refouler immédiatement tous les migrants pour raison sanitaire. La fin de ce verrouillage sonne donc comme un appel d’air pour des milliers de migrants venus d’Amérique Latine, de Chine ou de Russie. Les États-Unis sont certes une terre d’immigrés, mais le pays ne peut accueillir tout le monde. Le président Biden reconnaît que cet afflux de migrants risque de provoquer une situation chaotique. Près de 24 000 agents sont donc déployés le long de la frontière sud et de nouvelles restrictions au droit d’asile entreront en vigueur ce soir. TF1 | Reportage H. Dreyfus