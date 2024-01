Pourquoi cette olive est une pépite ?

Attention où vous mettez les pieds, il y a là un trésor. Une perle noire, célèbre pour ses rides, que les premières gelées de ce coin de la Drôme aux pieds des montagnes ont finement creusé. Dans les champs d'olivier, ça secoue. L'heure de la récolte est très abondante, cette année, grâce à la pluie de ces derniers mois. Les producteurs comme Christian Bréchet sont comblés. "On les travaille avec fierté... c'est une passion", affirme-t-il. Et ne croyez pas qu'elles se dégustent déjà. Direction d'abord, le confiseur, car tel un bonbon, on est au petit soin pour elles. Une fois triés, on y ajoute un mélange d'eau et de sel, et du temps, dix mois avant que la confiserie ne révèle ses arômes. Dégustation dans un supermarché de Nyons, où elles sont vendues 5,50 euros le pot en moyenne. Et il n'y a pas que l'apéritif, il y a mille façons de les consommer. Et pourquoi pas, soyons fous, un nougat aux olives ? À Nyons, rien ne les arrête, surtout qu'elles se conservent toute l'année. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize, D. Paturel