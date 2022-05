Pourquoi cette petite commune de la Sarthe a décidé de passer aux 30 km/h ?

C'est une première dans la Sarthe. La petite commune de La Chapelle-Saint-Aubin, tout proche du Mans, a imposé la circulation à 30 km/h dans toutes les rues de la ville. Une limitation en place depuis deux semaines et qui fait déjà l'unanimité auprès des automobilistes et des habitants. La limitation est en place depuis deux semaines, les automobilistes, premiers concernés, sont unanimes : "Avec les rétrécissements de chaussée, 30km/h c'est bien" témoigne une conductrice interrogée dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "C'est très bien, pas besoin d'aller plus vite en ville", affirme une autre. Les commerçants sont également soulagés. Magalie Brière, bouchère sur la commune de 2400 habitants, estime ainsi que "les gens roulent beaucoup trop vite" et pointe un "manque de sécurité". "On a toujours peur des gens qui descendent la rue. Heureusement qu'on a des barrières, mais c'est une angoisse permanente", explique-t-elle. Toutefois, tous les conducteurs ne respectent pas encore cette nouvelle réglementation. "J'habite dans le secteur, je traverse souvent des petites communes, et je trouve ça inadmissible de se faire doubler lorsque l'on respecte la limitation", dénonce ainsi une habitante. Du côté de la mairie, le maire Joël Le Bolu a pris un arrêté pour accélérer ce changement de vitesse. "Je préfère me faire enguirlander par les administrés parce que ça va pas trop vite que d'aller à l'église à une sépulture d'un enfant ou d'une personne qui se serait fait écraser par un véhicule", affirme-t-il. Si, pour le moment, aucun accident mortel n'a été recensé sur la commune, le maire veut faire face à l'augmentation du trafic constaté depuis quelques années. Des contrôles de vitesse "plus préventifs que répressifs" devraient également être mis en place pour faire respecter cette limitation à 30 km/h.