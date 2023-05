Pourquoi de plus en plus de villes veulent leur marché ?

Sur la place de la mairie, un remue-ménage inhabituel. Il y a quelques semaines, la commune d'Angoisse a créé son premier marché. À son initiative, un collectif de onze agriculteurs, avec une idée, redonner un peu de vie au village. Un habitant et commerçant nous confie : "Malheureusement, le village est déserté par les commerçants, mais les gens viennent plus sur le marché, ça attire du monde des villages des alentours également". Avec une centaine de clients chaque mercredi, le marché fait déjà des adeptes. C'est déjà devenu une habitude pour les habitants. Comme ici, de plus en plus de communes dans l'Hexagone chercheraient à créer leur propre marché. À Arcachon, le marché n'a jamais accueilli autant de clients, attirés par des produits de qualité et une proximité avec les producteurs. Un artisan boucher accueille plus de 600 clients par jour. En trois ans, il a vu le marché se métamorphoser. Aujourd'hui, près d'un Français sur trois fait ses courses dans les circuits courts. TF1 | Reportage L. Croix, D. Bertaud et A. Vieira