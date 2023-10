Supermarchés : pourquoi de tels écarts de prix d'une région à l'autre ?

Deux caddies de course, l'un rempli dans le Nord et l'autre dans le Finistère. Environ 750 kilomètres les séparent, et pourtant à la caisse, c'est le même constat : les courses sont plus chères. Mais saviez-vous que votre caddie vous coûte 2,2% de moins dans le Finistère et jusqu'à 5% de moins dans les Côtes-d'Armor par rapport à la moyenne nationale ? Une bouteille d'huile d'olive coûte 11,38 euros près de Lille (Nord), contre 10,90 euros près de Brest (Finistère), soit un écart de 48 centimes. Un peu plus loin, un pack de lait est à 7,40 euros dans le Nord, contre 7,20 en Bretagne. La première raison à ces écarts est que chaque enseigne a sa propre centrale d’achat et négocie ses prix en fonction des quantités. Mais il existe trois autres explications selon Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la consommation et de la grande distribution. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel, M. Ragazzi