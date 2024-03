Pourquoi des grandes marées si exceptionnelles ?

De l'eau jusqu'aux genoux. À Autun, dans le Pas-de-Calais, Bruno et son fils David que nous suivons depuis hier vivent encore au rythme des marées. Impossible de se déplacer, c'est en motoculteur que notre équipe arrive chez eux. Les eaux ont débordé jusqu'à la maison. Des coefficients de marée puissants, de quoi faire gonfler les cours d'eau. Bruno a vécu quatre inondations en trois mois. Installer des batardeaux est presque devenu une habitude. Dans la campagne des Hauts-de-France, et même en pleine ville ici à Bordeaux, sur les quais mais surtout jusque dans les rues. La Garonne a débordé, offrant à nos caméras des scènes de vie urbaine un peu inhabituelles. Même phénomène ici, dans la Manche. Pour l'expliquer, il faut prendre de la hauteur. En cette période d'équinoxe, lorsque la nuit et le jour font la même durée, la terre, la lune et le soleil s'alignent parfaitement, ce qui augmente les forces d'attraction et provoque des coefficients de marée plus importants. Les vents ont soufflé, mais moins fort que prévu. En Seine-Maritime, certains curieux s'attendent à voir un déchaînement. TF1 | Reportage D. de Araujo