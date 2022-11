Pourquoi des œufs plus rares et plus chers ?

Ce vendredi matin, sous les halles de Challans (Vendée), les Vendéens regardent les prix de la douzaine avec impuissance. La région est touchée par un retour de la grippe aviaire depuis plusieurs mois. Là-bas, les éleveurs sont contraints de confiner leurs volailles depuis septembre et un vendeur voit déjà les conséquences. En début d'année, Philippe Chenu a pris de plein fouet la première vague de grippe aviaire. Il a perdu ses 30 000 poules pondeuses et doit déjà faire face à cette seconde vague. Mais dans tous les cas, ces poules ne rattraperont pas le temps perdu. "Cette année, on a une non-production de quatre mois. Et encore, on fait partie des éleveurs privilégiés qui ont pu trouver des poules de bonne heure durant l'été. Ce qui représente à peu près 2,8 millions œufs non produits sur notre exploitation cette année", confie l'éleveur. Le manque d'œufs sur le marché national a donc déjà fait augmenter le prix. En un an, il a quasiment doublé et la nouvelle vague de grippe aviaire risque de ne rien arranger. TF1 | Reportage K. Gaignoux, X. Baumel