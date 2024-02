Carburants : pourquoi certaines stations de Bretagne sont à sec

Ce mardi matin, dans le Finistère, plus d'une trentaine de stations sont à sec. D'autres doivent limiter les quantités. Certains automobilistes réorganisent leur journée. Dans une petite station de campagne, il y a deux fois plus de monde que d'habitude. Delphine Le Guen, la gérante, doit composer avec cette affluence et attendre des livraisons en carburant plus espacées. Une pénurie provoquée aussi par les blocages du dépôt pétrolier de Lorient, puis de Brest. Les artisans des travaux publics réclament une exonération de la nouvelle hausse de taxe sur leur carburant spécifique, le GNR. Une suppression qui vient d'être obtenue par les agriculteurs. La hausse est de six centimes par litre de GNR. Lundi soir, le ministère de l’Économie a proposé de rembourser la surtaxe du GNR, mais seulement pour les entreprises de moins de quinze salariés. Une mesure insuffisante pour ces manifestants, le bras de fer se poursuit sur la pointe bretonne. TF1 | Reportage M. Pirckher, C. Ebrel, A. Janssens