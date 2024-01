Pourquoi dit-on "22, v'là les flics" ?

Qui de mieux que des policiers pour nous expliquer l'expression "22 v'là les flics !" ? "C'est pour prévenir l'arrivée d'une patrouille de police et permettre à des délinquants de fuir", répond l'un des agents municipaux de Lannion que nous interrogeons. Pourquoi 22 ? "Je pense que c'est lié à la qualité des flics dans les Côtes-d'Armor. C'est nous les meilleurs !", lance son chef de service. Un troisième policier avance une piste : "Dans le temps, les policiers avaient une vareuse, ils faisaient une patrouille à deux. Ils avaient onze boutons chacun, donc, avec les deux coéquipiers, ça faisait 22". Cette histoire, nous l'avons vérifiée, en fouillant dans les archives de la police, mais aussi, dans une bibliothèque. Au début du XXe siècle, certains uniformes comportent onze boutons. Neuf au centre, et deux sur les poches avant. Mais ce n'est pas le cas à toutes les époques, comme au XIXe siècle. Notre enquête nous mène dans les rues de Brest (Finistère), dans une coutellerie. Bruno nous montre des couteaux similaires aux eustaches, l'arme que portaient les bandes criminelles du Paris de la Belle Époque. Ces bandits s'appelaient les "Apaches" et disaient "22, v'là les flics" quand ils arrivaient. Du coup, on sortait les couteaux de 22. Était-ce un couteau avec une lame de 22 cm ou alors d'une taille totale de 22 cm ? Les sources diffèrent. La théorie la plus plausible du dicton se trouve dans une imprimerie de la ville selon Alain Boulaire, agrégé et docteur en histoire. Le chiffre serait lié à la taille 22 des caractères d'imprimerie utilisée pour les gros titres des journaux. "Les ouvriers de l'imprimerie travaillaient et lorsque le contremaître arrivait, le premier qui l'apercevait criait '22' et tout le monde se remettait avec ardeur au travail, explique Alain Boulaire. Ce code leur était tellement quotidien que dans les manifestations, ils le gardaient. Évidemment, comme les policiers n'arrivaient jamais seuls, ce n'était pas '22 v'là le contremaître', mais '22 v'là les flics'". TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel