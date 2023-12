Pourquoi dit-on "avoir la patate" ?

Munis de notre propre patate, nous nous rendons au marché pour retrouver les origines de l'expression "avoir la patate". Est-ce que vous avez la patate ? "J'ai toujours la patate" ; "Ça veut dire avoir la pêche (...) Aujourd'hui, j'ai la patate" ; "Toujours avoir le moral, ne jamais baisser les bras" ; "Être joyeux, avoir de l'énergie", répondent quelques clients. Au détour d'un étal, nous avons rencontré le spécialiste de la patate. Et si l'expression venait des tubercules originaires d'Amérique Latine ? Avec un peu d'imagination, leur forme pourrait s'apparenter à des visages. Mais cette idée n'est apparue qu'au siècle dernier. La véritable origine est bien plus lointaine. C'est en tout cas ce que nous disent les ouvrages décortiqués par Amélie Josselin Leray, linguiste : "Dans le langage familier, c'est quelque chose qu'on utilisait pour renvoyer au visage. Mais en faisant quelques recherches dans l'histoire de la langue, on se rend compte que ça vient plutôt des sports de combat. Mot patate, ça renvoyait (...) à un coup violent". TF1 | Reportage M. Larradet, J.V. Fournis