Pourquoi dit-on "casser trois pattes à un canard" ?

Chercher un canard à trois pattes, c'est aussi difficile que de trouver un mouton à cinq pattes. Mais qu'à cela ne tienne, prenons le taureau par les cornes, et commençons notre travail de fourmi en allant chez un éleveur de canards. Eric Vincent, gérant d’un parc animalier, il les connaît bien par cœur. Avec une grande épuisette, Eric réussit à attraper facilement un canard. Mais il n’a aucune idée de ce qu’est un canard à trois pattes. Pourtant, un canard à trois pattes, ça existe. On l’a trouvé sur Internet. C’est une photo de chez un éleveur du Sud-ouest qui montre un canard exceptionnel qui a peut-être eu un problème génétique. Mais l’expression est encore beaucoup utilisée, que veut-elle dire ? Il se pourrait qu’elle vienne du journal. À l’université Jules Verne de Picardie, on se glisse dans une salle de journalisme. Au XVIIIe siècle, un journal était appelé "un canard" à cause des cancans. Quand une histoire manquait de sel, elle n’avait pas sa place dans le journal. Elle ne cassait donc pas trois pattes à un canard. Ceci dit, l’expression garde encore tout son mystère. TF1 | Reportage S. Hembert, J. Michel, B. Agirbas