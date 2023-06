Pourquoi dit-on "cela me fait une belle jambe" ?

On a tout essayé pour avoir de belles jambes et on a filmé beaucoup de jambes pour comprendre l’origine de cette expression, mais cela n’a eu aucune utilité. Autrement dit, cela nous a fait une belle jambe. On vous a demandé votre avis : "On s’en fout, on a toujours de belles jambes" ; "C’est pour dire que l’on s’en moque" ; "À l’époque, c’était un signe de beauté pour les femmes". Pour comprendre, on est allé chez l’esthéticienne, temple des belles jambes. Malheureusement, mesdames, vos jambes, si belles soient-elles, n’ont pas inspiré ce dicton. Surprise : ce seraient les jambes des hommes. Remontons au XVIe siècle et à la mode masculine. Jusqu’à la Révolution, messieurs, vous séduisiez grâce à vos belles jambes. "La jambe, c’est un des attributs viriles", explique Yannick Chevalier, maître de conférence en grammaire et stylistique. Pour populariser l’expression, il faut attendre le XVIIe siècle et un poète : Antoine Furetière. À propos d’un habit qui ne vous met pas vraiment en valeur, il dira : "Ça ne vous fait pas une belle jambe". Conclusion : cela ne vous servira à rien de tout miser sur vos belles jambes et votre physique pour nous faire courir. TF1 | Reportage G. Charnay, B. Gereys, S. Thizy