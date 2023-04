Pourquoi dit-on "chanter comme une casserole" ?

"Chanter comme une casserole" dans un restaurant, c'est avant tout un compliment. En effet, une casserole qui chante, c'est d'abord le bruit de l'eau qui bout. Pour les sons aigus, les aliments jouent leur partition. Un régal pour les oreilles d'Eric Manenc, chef du bistronomique Le Victoire à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). L'enquête se poursuit en terrasse. Par ailleurs, l'expression "Chanter comme une casserole" a été employée pour la première fois par l'écrivain Léon Bloy en 1917. Il disait : "les casseroles qui se cognent font un vacarme digne d'une personne qui chante mal". On a voulu tester avec Yannick Chambre, professeur de musique. De ce fait, si ce n'est pas la casserole qui sonne faux, ce serait donc la voix. On a encore vérifié en allant voir des professionnels du chant. Pour Audrey Codran-Raison, une cheffe de chœur, la clé, c'est l'oreille. Mais il y a une autre explication. Pour Anthony Baud, accordeur de piano, "on ne peut pas comparer une casserole à un instrument de musique". Donc, une casserole, c'est le surnom de tous les instruments de musique mal accordés. TF1 | Reportage N. Chiesa, T. Rolnik