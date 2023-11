Pourquoi dit-on "comme un coq en pâte" ?

C'est le roi de la basse-cour. Allons donc lui tendre le micro et vous entendre célébrer ce symbole français à l'origine de notre expression : "le coq en pâte, il est entouré de sa cour et puis il est très heureux" ; "le coq il fait le beau avec les poules" ; "c'est pour dire qu'on est super bien à l'aise" ; "on est serein, chouchouté". Direction le pays des coqs en pâte, la Bresse, pour trouver une explication. "Moi, je pense qu'elle vient d'ici l'expression, parce que le poulet de Bresse, il est gâté, chouchouté (...) C'est vraiment des coqs en pâte (...) On les appelle tous Coco", lance Cyril Degluaire, éleveur de volailles de Bresse. Depuis le Moyen Âge, ce sont des bêtes de concours. Les plus beaux spécimens rapportent aux éleveurs des récompenses. Voilà pour le coq, mais qu'en est-il de la pâte ? Si l'on en croit le menu du jour, le coq n'est pas dans la pâte, mais dans la sauce. Les clients s'en régalent, s'y sentent bien, mais la réponse n'est pas aux fourneaux. La pâte, c'est ce panier douillet dans lequel on transportait le coq pour ne pas abîmer son plumage. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Thizy