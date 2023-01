Pourquoi dit-on "copain comme cochon" ?

Rire ensemble, chanter, danser... dans ce lieu convivial, les amis se retrouvent pour passer du bon temps. C'est le cas d'Azilis et Julien. Ils sont de vrais copains comme cochons. "On se connaît depuis douze ans. Je sais que je peux tout lui raconter, il ne me jugera jamais", "copain comme cochon, c'est être plus qu'un copain, c'est plus qu'une amitié. On est là pour la personne, pour ce qu'elle est vraiment, mais pas ce qu'elle a en apparence", expliquent-ils. Contrairement aux idées reçues, le cochon est très affectueux. David Louzaouen en possède 2 000 et il nous raconte qu'en général, ils sont tous avenants : "Un cochon est très joueur. Ils sont très proches de moi et ils ont un contact facile". Mais à l'origine, l'expression n'a rien à voir avec l'animal. Dans les Côtes-d'Armor, les restaurateurs du "copain comme cochon" expliquent le sens premier du dicton. "A l'origine, c'est "copain comme soçon". Ça vient du vieux français qui veut dire camarade. À travers les âges, c'est devenu "sochon" pour arriver au "cochon". Elle accentue la force amicale d'une relation", nous dévoile David Le Castrec, cogérant. TF1 | Reportage M. Pirckher, R. Canin, J. Jeunemaître