Pourquoi dit-on "être au bout du rouleau" ?

Votre journée paraît interminable. Ça vous est arrivé d'"être au bout du rouleau". Quel est donc ce fameux rouleau ? D'où vient-il ? A l'origine, l'expression faisait référence à un type de rouleau qu'il faut aujourd'hui manipuler avec délicatesse. On en trouve encore dans les archives des administrations. Ils étaient aussi appelés des rôles. Ce sont des feuilles attachées les unes aux autres, enroulées ensemble, l'ancêtre du livre. Au théâtre aussi, les textes des acteurs médiévaux étaient écrits sur des rôles ou des rôlets, pour les petits dialogues. Quand le comédien arrivait au bout de son rôlet, il n'avait plus rien à lire ou à dire. Aujourd'hui encore, ne plus savoir quoi dire reste un cauchemar. L'expression a bien sûr évolué. Après le rôlet, la référence c'était le rouleau de pièces. Arriver au bout signifiait être sans ressource. Le dernier changement, c'est celui du phonographe. Quand le mécanisme arrive en bout de course, le son se déforme. Il donne donc l'impression de peiner, comme s'il est épuisé. Lorsque vous prononcerez l'expression "être au bout du rouleau" désormais, cette petite musique résonnera peut-être dans votre tête. De quoi atténuer ce moment de fatigue. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier, B. Agirbas