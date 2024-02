Pourquoi dit-on être "fleur bleue" ?

Chacun perçoit cette expression différemment. Quand certains y voient de la sensibilité, pour d'autres, c'est de la naïveté. Mais pour Yvette, c'est tout simplement de la gaieté. Charles Trenet chante le dicton en 1937 et raconte une histoire de cœur entre deux personnes. Quand on évoque l'amour, on pense tout de suite à des fleurs rouges. Mais ici, dans l'expression, pourquoi sont-elles bleues ? "Être fleur bleue, c'est trouver l'amour rare et véritable, comme trouver une fleur bleue dans la nature", explique Marilyse Sade Canault, fleuriste. Dans le langage des fleurs, le bleu a toute une symbolique. Offrir un bouquet de fleurs bleues à une personne peut également dire qu'on veut découvrir de nouveaux horizons. Changeons d'horizon alors pour nous plonger dans le monde de la littérature. Une bonne piste, car nous y rencontrons Céline Bourgeois, une professeur de français. Elle affirme que l'expression vient d'un roman allemand du XIXe siècle, écrit par Novalis. À cette époque, la fleur bleue devient donc tout un symbole pour un nouveau mouvement littéraire, le romantisme allemand. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel, A. Janssens