Pourquoi dit-on "être soupe au lait" ?

Si on vous considère comme soupe au lait, on ne peut pas vraiment dire qu’il s’agisse là d’un compliment, parce qu’il vous suffit de trois fois rien pour changer d’humeur. Et que vos colères n’ont d’égal que votre impulsivité. Mais alors, d’où vient cette expression ? Première indication en l’écrivant. Ce n’est pas en un seul mot, mais bien l’expression du plat : la soupe au lait. Comprendre cette expression nous a obligés à fouiller dans les archives de la littérature. Sa première apparition métaphorique daterait du XVIIIe siècle sous la plume du compte de Caylus. La référence à ce plat a depuis été reprise pour des tableaux, des bandes dessinées. Aux grands maux les grands remèdes. Pour comprendre l’origine de cette expression très caractérielle, nous sommes allés directement prendre conseil auprès d’une psychologue. Cette nervosité quasi incontrôlable des gens soupe au lait, elle la connaît très bien. Le bouillonnement que cette spécialiste évoque, c’est exactement ce qui nous a mis sur la voie des cuisines d’un restaurant. Du lait, une casserole qui chauffe… il n’en faut pas plus pour concevoir la soupe au lait. Et lorsque le lait boue, il déborde d’un coup, comme une éruption soudaine. Être soupe au lait, c’est donc ça. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive