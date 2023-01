Pourquoi dit-on "faut pas pousser mémé dans les orties" ?

Pour parler d'orties, qui de mieux qu'une passionnée d'herboristerie. Dans ce magasin, Joëlle Canivet a plus qu'il n'en faut pour faire des infusions. Pour cette amoureuse des plantes, ne pas être poussée dans les orties, ça ne concerne pas que mémé. "On me racontait qu'avant, les enfants quand ils n'étaient pas sages, on prenait une poignée d'orties et on leur fouettait les jambes avec les orties pour les punir", confie-t-elle. Direction le département voisin de l'Allier. Nous retrouvons Amande dans la ville d'Ébreuil. L'ortie est naturellement riche en vitamine A, B et C, mais aussi en minéraux, tels que le fer et le calcium. Si Amande en raffole, pourquoi pas mémé ? L'expression initiale, c'était : "Il ne faut pas pousser", qui veut aussi dire qu'"il ne faut pas exagérer". Mais ça a été jugé trop sobre, un peu simple, donc on a ajouté une "mémé" et des "orties" pour ajouter un peu de piquant. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive