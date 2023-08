Pourquoi dit-on "haut les cœurs" ?

On nous dit "haut les cœurs" avant qu'on ne se jete dans le vide. "C’est une expression qui donne du courage aux gens. On est sur une tyrolienne qui fait 200 mètres. Donc, on est à peu près à 40 mètres du vide (...) ça peut prendre au cœur", affirme Maxime Gaudisiabois, opérateur au parcours Accrorocher "Bertheaume Iroise Aventure". Le dicton s’utilise avant une activité à sensation, avant un effort physique. C’est chacun sa définition. "Hauts les cœurs, ne pas se laisser abattre. C’est dans ce sens", affirme une femme. "L’explication se trouve d’abord dans l’ancien français, au Moyen Âge, au XIe siècle, quand le terme de cœur qui renvoi à l’organe, la pompe du corps humain, change de sens et devient le siège des émotions de l’âme", affirme Stéphane Baot, professeur agrégé d’histoire-géographie. Et à l’époque, les soldats mettaient toutes leurs âmes dans la bataille. "L’idée donc des "haut les cœurs, c’est porter haut son cœur. C’est-à-dire le courage, la bravoure", continue-t-il. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens, J. Denniel