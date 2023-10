Pourquoi dit-on "la fin des haricots" ?

Avec nos conserves, on ne risque pas de voir la fin des haricots dans notre placard. Pour trouver l’origine du dicton, direction le jardin, mais nous ne sommes pas au bon endroit. Pour plus de gaieté, les jardiniers ont voulu détourner le dicton. "Ici, c’est le jardin du début des haricots", lance l’un d’eux. L’explication la plus ancienne se trouverait en mer au XVIIIe siècle. Les marins mangeaient les haricots en dernier. Quand il n’y en avait plus, c’était la fin du voyage. Mais on va rester sur le plancher des vaches pour trouver une réponse rapidement. C’est Christophe Gréco, maraîcher, qui nous l’a donnée. Dans son métier, le dicton veut dire la fin des beaux jours, qui permettent au haricot de pousser. Elle est aussi utilisée pour des titres de livres. Mais c’est plutôt dans l'ouvrage sur les expressions françaises que l’on en retrouve une trace. Les haricots étaient beaucoup servis dans les familles et les internats en période de vache maigre, parce que peu chers. Et lorsqu’il n’y avait plus rien à manger, on disait que c’était la fin des haricots. En cuisine, l’expression n’aurait plus trop de sens aujourd’hui. En outre, c’est dans un bar que nous en trouvons l’origine la plus récente. TF1 | Reportage O. Couchard, É. Nappi