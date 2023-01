Pourquoi dit-on "mettre du beurre dans les épinards" ?

Ils sont la terreur des cantines. L'ennemi numéro un qui a traumatisé des générations d'enfants. Pour Manon, même lorsqu'ils sont fait maison, la texture, le goût et la couleur ne passent pas. Et pourquoi ne pas ajouter du beurre ? En cuisine, on s'applique et le résultat reste insatisfaisant : "Non, ça ne me fait pas aimer les épinards, mais je préfère comme ça". Si le but est de les faire grandir, vous pouvez arrêter de forcer vos enfants. La réputation d'aliment riche en fer des épinards est un mythe. Mais alors, pourquoi vouloir à tout prix y ajouter du beurre ? Au début du siècle, l'expression a été reprise pour désigner ce que les bonnes mœurs de l'époque réprimaient. "Dans l'argot, cette expression elle est surtout utilisée pour parler d'un complément de revenu un peu particulier qui est celui d'une femme qui se prostitue occasionnellement", explique Marcelle Ratafia, auteure de "150 drôles d'expressions de la cuisine qui ne manquent pas de sel". Pas sûr que cette version soit homologuée. TF1 | Reportage L. Poupon, X. Boucher, P. Marcellin