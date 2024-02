Pourquoi dit-on "mettre la puce à l'oreille" ?

Vous avez déjà sûrement eu la puce à l'oreille et souvent, vous connaissez aussi sa définition : "vouloir faire comprendre quelque chose à quelqu'un, lui donner un indice" ; "un petit secret"... Mais pourquoi dit-on "mettre la puce à l'oreille" ? Cette salle de concert, "La Puce a l'Oreille", doit forcément avoir une idée sur la question. John Gordolon nous explique : ""la puce à l'oreille", il y a un accent sur le "a". Nous, on a enlevé l'accent, ce qui détourne un peu le sens de l'expression, et on pourrait plutôt voir que c'est la puce qui a l'oreille musicale". Un jeu de mot bien pensé, mais qui ne nous éclaire pas sur l'origine de l'expression. Sur Internet, on trouve toujours des explications étonnantes, et encore une fausse piste. Alors, pour trouver une réponse, quoi de mieux qu'un vétérinaire avec tous les traitements anti-puce qu'il propose. Selon son livre, l'expression remonte au XIIIe siècle. A cette époque, les puces représentaient un problème sanitaire tellement présent dans le quotidien des gens, que s'en est devenu une expression. TF1 | Reportage C. Emeriau,T. Gathy