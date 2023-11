Pourquoi dit-on "noyer le poisson" ?

Nous avons attendu longtemps, mais il n'y a eu aucune noyade. Notre première piste tombe à l'eau. Mais alors, que signifie "noyer le poisson" ? Il s'agirait en fait de brouiller les pistes, semer le trouble chez votre interlocuteur. Devant un aquarium, nous avons rencontré quelques connaisseurs. Nous savons désormais quand "noyer le poisson". Mais pourquoi dit-on cela ? Pour trouver une réponse, déroulons le fil de cette expression sur le quai de Sète avec Vincent. "Noyer le poisson, c'est peut-être aussi noyer le pêcheur, car les poissons sont aussi meilleurs que nous", explique-t-il. Mais un peu de patience, c'est lorsque le poisson mord à l'hameçon que l'expression prend tout son sens. Noyer le poisson ou plutôt le travailler, c'est user de techniques pour être sûr de le remonter. "On fatigue le poisson pour pouvoir mieux le sortir", décrit Vincent. Mais ce n'est pas la seule origine possible. L'expression qui date du XXe siècle s'utilisait aussi en cuisine. À une certaine époque, on noyait les poissons de piètre qualité dans la sauce pour que les gens ne s'en rendent pas compte. Le but était de valoriser le poisson. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia