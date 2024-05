Pourquoi dit-on "passer du coq à l’âne" ?

Le premier, fier de son chant et de sa crête rouge, vous réveille peut-être le matin. Le second est aussi doux que têtu, et être comparé à lui n'est pas vraiment un compliment. Le coq et l'âne font partie de notre paysage et de notre langage. Passer de l'un à l'autre, vous voyez tous très bien ce que cela signifie. "Passer d'un sujet à un autre sans aucun lien", voilà ce que décrit un passant. Mais lorsqu'il s'agit de trouver l'origine de l'expression, les choses deviennent tout de suite un peu plus floues. Nous allons dans un élevage pour mieux comprendre pourquoi on passe d'un animal à l'autre. Il a donc fallu les réunir. Et entre l'âne borné et le coq turbulent, ça n'a pas été chose aisée. Ils ont des tempéraments bien différents et des besoins diamétralement opposés. Notre enquête se poursuit dans un cabinet vétérinaire. David Guillier est bien placé pour savoir que les deux animaux n'ont plus rien à avoir l'un avec l'autre depuis des temps immémoriaux. Et c'est donc dans une bibliothèque que nous allons percer le mystère grâce à un conte des frères Grimm. TF1 | Reportage J. Garrel, D. Laborde