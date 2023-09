Pourquoi dit-on "prendre la poudre d'escampette" ?

Pour ce reportage, nous nous sommes creusé la tête, avons cherché la moindre explication, sans succès. Alors, nous vous avons demandé de l'aide. Que signifie "prendre la poudre d'escampette" ? : "C'est partir très rapidement" ; "on a fait une bêtise, on part vite en courant", expliquent certains. Nous en connaissons désormais le sens, mais quelle est l'origine de la poudre d'escampette ? Nous avons mené l'enquête dans cette radio occitane où le mot est bien connu. "C'est d'une origine occitane, avec le mot escampette qui vient du verbe escamper", confie Bruno Cécillon, directeur de la radio. La poudre d'escampette est-elle magique ? À nous de le découvrir avec un expert en magie. "La poudre c'est cet élément qui va essayer de créer la disparition. Je pense qu'on associe ça forcément à la disparition dans un tour de magie", explique Ben Aymerich, magicien, mentaliste et conférencier. En fait, la poudre d'escampette viendrait plutôt de l'armée. Pour continuer à combattre, les soldats devaient retourner à l'arrière du front pour récupérer de la poudre à canon, et certains en profitaient pour s'enfuir. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia