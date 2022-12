Pourquoi dit-on qu'il fait un "froid de canard" ?

Lorsque le froid est là, il y a des signes qui ne trompent pas. Pour se promener, si vous ne sortez pas emmitouflés, c'est un tout autre animal à plume qui va vous rappeler à l'ordre avec sa chair de poule, lorsqu'il fait un froid de canard. Dans sa maison, Maurice a un petit faible pour le palmipède. Le thermomètre affiche quatre petits degrés, mais ici, été comme hiver, jour comme nuit, les canards vivent au grand air et maintiennent leur température corporelle à 40 °C. Quoi qu'il arrive : "Ils ne peuvent pas avoir froid". Pourtant, ce "froid de canard", on en fait toute une histoire depuis longtemps que ce soit en bande dessinée, sur les livres et même en chanson. "On se dit entre agriculteurs qui ont des canards, que si le canard ne sort pas parce qu'il fait froid, nous on aura encore plus froid donc il ne faudrait pas sortir", explique Fleur Unique, de la ferme pédagogique de Maily. Quelles sont les explications du côté des chasseurs ? TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive, J.M Balage