Pourquoi dit-on "raconter des salades" ?

À première vue, les salades ne nous disaient pas grand-chose. Feuilles de chêne, scarole, mâche, roquette, qu'importe... si on devait raconter des salades, ce serait plutôt comme raconter des histoires. Si le sens ne vous a pas échappé, savez-vous d'où en est l'origine ? Les salades, c'est comme les bêtises, il y en a de toutes les tailles. Elles seraient donc un peu comme les mensonges, plus c'est gros, plus ça passe. Les camelots en connaissent aussi un rayon sur les salades. Ils ont les accessoires pour en faire, et surtout le bagou pour en vendre. Pour en être certain et y voir plus clair, il nous a fallu nous plonger dans les archives de la littérature pour tenter de remonter le temps et de retrouver les racines de ces salades. Nous sommes tombés sur un dictionnaire d'Aristide Bruant, écrivain de la fin du XIXe siècle. Pour illustrer le mot bavardage, il donne une ribambelle de synonymes comme chichis, jacquetage et notre fameuse salade. Depuis plus d'un siècle, les salades sont donc aussi de belles paroles. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive