Pourquoi dit-on "se faire enguirlander" ?

Son collègue, son sapin, voire les deux en même temps… enguirlander est une expression de saison. Mais savez-vous ce qu’elle signifie ? Parmi nos rencontres, certains sont désignés d’office comme experts dans le domaine. Pour la recette, direction ce restaurant du Vieux-Port. "Il n’y a pas que les Aixois ni les Parisiens, il y a aussi des Nantais et les Toulousains que nous aimons enguirlander ici. Nous les enguirlandons avec bienveillance", lance Christophe Ferrand, serveur. Et personne n’y échappe. Partout, nous avons cherché les origines du diction. Chacun y va de son hypothèse. Ici, à Marseille, une autre expression synonyme a la cote : se faire passer un savon. Si l’enquête piétine, cette professeure, elle, a retrouvé la trace de l’expression chez un auteur bien connu : Maupassant. Christine Poplimont nous cite un passage qui dit exactement le contraire de l’expression d’aujourd’hui. Mais comment expliquer ce changement de sens en 1922 ? Dans tous les cas, gare à vous si vous vous faites enguirlander trop souvent. C’est peut-être le signe que ça sent le sapin. TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba