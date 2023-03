Pourquoi dit-on "se faire rouler dans la farine" ?

Cela vous dit surement quelque chose, cette impression d'avoir décroché la lune et de finalement se faire avoir, autrement dit, de se faire rouler dans la farine. Avouons-le, ça fait mal. Mais d'où vient cette expression ? Demandons au boulanger, pour qui la farine n'a pas de secret. Voici ses premières réflexions : est-ce qu'à l'époque le pain se vendait au poids et le boulanger trichait en faisant des pains un peu moins lourds ? Et il y en a un qui sait rouler. "Si on ne roule pas dans la farine, on n'est pas un bon pizzaiolo. Ce qui est sur et certain, c'est qu'on a une vraie histoire d'amour avec la farine", s'amuse Flavio, restaurateur. Les Italiens ont bien inventé les meilleures pizza du monde, mais pas notre dicton. La réponse, on va la trouver au théâtre en XVIIIème siècle. La palette de maquillage des comédiens avant de monter sur scène est un peu spéciale. La farine est l'ingrédient bon marché qui leur permettait de changer de peau et tromper le public. Mais vous en conviendrez, il est bien plus agréable de se faire rouler dans la farine au spectacle que dans la vraie vie. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi, Q. Russel