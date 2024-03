Pourquoi dit-on "se lever du mauvais pied" ?

Il y a des matins plus compliqués que d’autres, et c’est souvent pour aller au travail. Dans cette société, a priori, certains se sont levés du mauvais pied. Mais a-t-on un bon pied ? La réponse se trouve chez Julie Rosset Foucaud, podologue professionnelle. "On voit qu’elle avance le pied gauche en premier, ça voudrait dire que c’est son pied favori", informe-t-elle sur une cliente. Gauche ou droit, chacun a le sien. Pourtant, ce n’est pas lié aux chaussures, car, étonnement, il n’y en a pas toujours eu une pour chaque pied. Au XVIIe siècle, il n’y avait pas de distinction entre pied droit et pied gauche. Ce n’est qu’en 1859 que monsieur Godillot crée une chaussure droite et une chaussure gauche, pour rendre les souliers plus confortables. Et c’est là que le dicton "se lever du mauvais pied" trouve son origine. Le dictionnaire Larousse établit un pied d’égalité entre gauchers et droitiers dans les années 30. Mais ça n’a pas résolu le problème. On ne se lève pas toujours du bon pied. Le secret selon Yannick Vérité, écrivain, c’est le sommeil. Et au réveil, il ne faut pas repousser sans cesse le moment de se lever. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin