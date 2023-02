Pourquoi dit-on "Tonnerre de Brest" ?

Le ciel est tombé sur la tête des Bretons l'été dernier. Sur les images, l'expression "Tonnerre de Brest" prend tout son sens. Ce jour-là, sur le port brestois, il n'y a pas vraiment de tonnerre, mais la phrase est dans toutes les têtes. Cette expression est connue partout dans le pays grâce à un célèbre personnage de dessin animé, le capitaine Haddock. C'est comme cela qu'il s'exclame et qu'il exprime la surprise. Mais alors, quel est le lien entre le tonnerre et la ville de Brest ? Voici l'éclairage d'un météorologue. "La région brestoise et bretonne est la moins foudroyée du pays. Quand ils ont lieu, ils génèrent des pics d'intensité très importants", explique Christophe Messager, chef de la station Météo France de Brest-Guipavas. Si les éclairs sont plus puissants là-bas, certains ont certainement dû marquer l'histoire de la ville. "La nuit du 14 avril 1718 arrive un orage énorme. On sait qu'il est énorme puisqu'il va toucher 24 églises autour de Brest", rapporte Alain Boulaire, historien. Ce violent orage serait la première origine de l'expression. Mais l'explication probable se trouve davantage au Château de Brest. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel, R. Cann