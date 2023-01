Pourquoi donne-t-on sa langue au chat ?

La culture française a sa langue et ses dictons bien à elle. Qui a déjà compris le sens de l'expression "donner sa langue au chat" ? Qu'est-ce que le chat a à voir avec cela ? Chacun a sa version : "quand on donne sa langue au chat c'est qu'on abandonne, on doit perdre quelque chose", "c'est par rapport à la légende des galéanthropes, les gens qui peuvent se transformer en chat et qui ont connu plusieurs vies. Quand on se sait pas quelque chose, on peut alors donner sa langue au chat". "L'histoire de cette expression est un peu curieuse puisqu'elle ne commence pas sous cette forme. On retrouve la première attestation dans une lettre de Madame de Sévigné au XVIIè siècle disant : jetez-vous votre langue aux chiens ? ", nous raconte Pierre Larrivée, professeur linguistique. Après cela, Eugène Sue a écrit : "tu donnes ta langue au chien". C'est George Sand qui est la première à évoquer un chat, mais l'expression telle que nous la connaissons est employée pour la première fois par les frères Goncourt. De passer du chien au chat, les chats seraient-ils alors plus sages et plus fiables que les chiens ? TF1 | Reportage M. Giraud, K. Moreau