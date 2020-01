Pourquoi est-il impossible de trouver des tomates bio françaises en ce moment ?

Les tomates bio françaises sont une denrée rare à cette époque. Depuis cet hiver, il n'est plus possible de commercialiser ces légumes bio produits dans le pays entre fin décembre et fin avril. Une loi qui ne concerne pas les tomates issues de l'importation. Sur les étals, les consommateurs ne sont pas friands de ces légumes importés. Ils tiennent à prendre en compte la saisonnalité des produits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.