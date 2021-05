Pourquoi faire réparer sa voiture coûte de plus en plus cher

N'importe quel automobiliste vous le dira : faire réparer ou entretenir sa voiture pèse lourd dans le budget familial. "On n'a pas le choix. Si on veut aller au travail, il faut l'entretenir", explique un conducteur. Il faut remarquer que l'entretien coûte de plus en plus cher. "Il y en a pour 200 euros à peu près à chaque fois. C'est toujours trop cher", ajoute une passante. La technologie fait effectivement grimper la note. Dans le cas d'un pare-brise avec caméra, par exemple, le réparateur est obligé de recalibrer cette dernière. Résultat : la facture explose en cas de bris de glace. Pour une caméra de recul, il faut compter 200 euros. Un rétroviseur électrique, lui, vaut jusqu'à 250 euros. Toutes ces aides à la conduite font grimper le prix des pièces détachées. L'an dernier, le coût des réparations a augmenté de 6,7%. Conséquence de toutes ces hausses : le prix de l'assurance augmente lui aussi. Posséder une automobile aujourd'hui n'a jamais coûté aussi cher.