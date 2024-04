Pourquoi fait-on des blagues le 1er avril ?

Le 1er avril, tout est permis. D'où vient cette tradition ? C'est d'abord une histoire de calendrier. Jusqu'au XVIe siècle, l'année commençait parfois en avril, parfois en mars. Pour ordonner tout ça, Charles IX imposa le Nouvel An au 1er janvier. Comme pour le changement d'heure, certains ont eu du mal à suivre. Émeline Brodin, professeure d'Histoire au lycée Sainte-Anne, nous explique : "La tradition au Nouvel An, c'est de s'offrir des cadeaux, les fameuses étrennes. On suppose que ceux qui oubliaient le changement de date, et fêtaient le Nouvel An le 1er avril étaient moqués. On leur offrait de faux cadeaux, de fausses étrennes, d'où la tradition de se faire des farces au 1er avril". Mais quel est le rapport entre les poissons et le mois d'avril ? Dereck, poissonnier, a une idée. Pâques, la plus importante fête chrétienne, est célébrée en avril. Il explique : "Le symbole pour représenter la chrétienté, c'est le poisson". Aujourd'hui, qu'importe la religion, tout le monde est susceptible de trouver un poisson dans son dos. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec, M. Modicom