Pourquoi faut-il voter pour le marché de Colmar ?

Un vaisseau de bois, de verre et de métal qui largue les amarres six jours par semaine. Attention au départ ! Destination fraîcheurs avec Donatien Sala, l’un des derniers maraîchers du Colmar. On adore ces produits exclusifs. Les canaux ont inspiré son nom au quartier : la petite Venise, colombages et pont des Soupirs. C’est sur les quais de la poissonnerie que les maraîchers livraient jadis leurs produits. À Colmar, il fait toujours beau et c’est connu. Le marché a ce plus. Une terrasse posée sur les flots. Yves Bischoff est là depuis toujours. Au petit-déjeuner : un croissant et du munster. Des mélanges que l’on ne peut trouver qu’ici. Si vous prenez de la hauteur, la ligne bleue des Vosges est votre horizon. Elle a donné son nom à un fromage, un produit confidentiel que Jacky Quesnot adore et dont il est très fier. "C’est une création récente", confie-t-il. Ce petit garçon n’en fait qu’une bouchée. Elle a le goût de la vallée de Munster. Cet amour se traduit ainsi par le partage. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre