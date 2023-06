Pourquoi faut-il voter pour le marché de la Réole ?

Si le coq de Didier pouvait parler, lui aussi vous le dirait, le marché de La Réole est de loin le plus beau du pays. Et ce n'est pas Claude qui dira l'inverse, ses légumes y sont vendus depuis 1979. L'autre star du marché, on la trouve sur les étals voisins, juste à côté des tomates de Marmande. La fraise du Lot-et-Garonne, c'est le produit emblématique de toute la région Aquitaine. Pour les 120 commerçants, installés au bord de l'eau, La Réole devient le plus bel endroit du monde chaque samedi matin. L'ouverture sur la Garonne est le point phare du marché. En tout cas, si le marché brille autant que le soleil ce jour-là, il sera, c'est certain, placé tout en haut du podium. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Arfel, L. Fourment